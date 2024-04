“Basta morti sul lavoro”: giovedì sciopero generale di Cgil e Uil, presidio a Rimini davanti alla Prefettura

La Cgil e la Uil hanno indetto uno sciopero generale per il prossimo giovedì 11 aprile. L’astensione dal lavoro sarà di 4 ore al termine del turno per tutti i settori privati, ad eccezione dei settori dell’edilizia, legno, laterizi, lapidei e cemento, dove sarà di 8 ore. Nei settori dei grafici e delle telecomunicazioni, lo sciopero sarà invece nelle prime 4 ore di ogni turno. A Rimini, è previsto un presidio davanti alla Prefettura, in via IV Novembre, alle 17 di giovedì 11 aprile. I sindacati invitano lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati a partecipare alla mobilitazione ed al presidio. Lo sciopero punta il dito innanzi tutto sulla sicurezza e sulla piaga delle morti sul lavoro, con i sindacati che invocano una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale e di impresa.