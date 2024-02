“Basta cellulari in classe”: la stretta del ministro per scuole dell’infanzia, elementari e medie

Giro di vite contro i cellulari a scuola per gli studenti più giovani. Quella contro i cellulari è una battaglia che il ministro Giuseppe Valditara porta avanti dall’inizio del suo mandato. Il ministro annuncia un’ulteriore stretta: l’uso dei cellulari nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie non verrà consentito nemmeno per fini formativi.

Nelle nuove Linee guida sull’educazione alla cittadinanza, che sono in via di elaborazione, sarà contenuta la seguente dizione: “È opportuno evitare l’utilizzo dello smartphone (cellulare) nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”. Il ministero consiglia invece un uso solo didattico del tablet per le scuole primarie. Il ministro Valditara ribadisce in un’intervista al Foglio come l’uso dei cellulari possa essere fonte di distrazione durante le lezioni.