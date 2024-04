“Barman’s Got Talent”: i vincitori del concorso del “Malatesta” dedicato a Franco Bongiorno

Venerdì si è svolto presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “S.P. Malatesta” di Rimini il concorso interno “Barman’s Got Talent Competition 2024”, dedicato alla memoria del professor Franco Bongiorno. La giornata è iniziata con un seminario tenuto da esperti bartender della sezione AIBES Emilia-Romagna/Rsm, dal titolo “Le esperienze formative e il successo nel mondo della Mixology”.

I dodici studenti partecipanti hanno dimostrato la loro abilità e creatività nella realizzazione di un Mocktail/long drink, utilizzando una ricetta inedita e sfruttando i prodotti sponsorizzati da importanti aziende come Monin, Favabibite, Canu’, BellaDrink e Upgrade che ha permesso agli studenti di avere a disposizione una vasta selezione di ingredienti di alta qualità.

Ogni studente ha dimostrato le proprie abilità alla commissione di valutazione composta da: Giuseppe Avallone del “Dante Caffè di Riccione” con una lunga carriera lavorativa in locali della riviera per la valutazione gustativa del Drink insieme a Roberta Tiberi (moglie del Prof. Bongiorno), a Luca Avallone barmanager del “The Promenade Luxury Wellness Hotel di Riccione” è spettato il compito della valutazione della decorazione e presentazione del drink. Infine, Federico Borrillo, “ capobarman Aibes della sezione Emilia-Romagna/Rsm”, si è occupato della valutazione tecnica e della presentazione merceologica dei prodotti utilizzati.

Gli studenti sono stati anche sottoposti a specifiche domande da parte della docente interna di lingua inglese, la professoressa Viola Grossi, per valutare le loro competenze linguistiche oltre alle abilità nel campo della mixology.

I vincitori

I vincitori assoluti della competizione sono stati : Simone Olivieri (4B), che si è aggiudicato il primo posto, ricevendo anche i premi speciali del Drink Award Competition e miglior decorazione; Gaetano Trimigno (3D), che ha meritato il secondo posto; Valerio Pettini (4B), che ha ottenuto il terzo posto e il premio speciale per la miglior esposizione merceologica del drink. Gabriele Zecchin (4B) è stato premiato per la miglior tecnica, mentre Gianmarco Gori (3D) ha vinto il premio Drink Award in English.

I tre studenti vincitori avranno l’opportunità di rappresentare l’Istituto nelle gare Regionali e Nazionali organizzate dalle associazioni di categoria e del bartending. Saranno ambasciatori del loro istituto e avranno la possibilità di mettere in mostra le loro competenze in un contesto ancora più ampio.