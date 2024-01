Balneari. L’Ue “analizzerà attentamente il ddl concorrenza”. Meloni: “Evitare la procedura d’infrazione”

L’Unione europea analizzerà “attentamente” il ddl concorrenza. Viene infatti annunciato un “focus su ambulanti e balneari”. La Commissione europea “analizzerà attentamente” il disegno di legge sulla concorrenza adottato dall’Italia “nella prospettiva del settore degli ambulanti così come in quella delle concessioni balneari” e “porterà avanti il dialogo bilaterale su questi due temi con le autorità italiane”. Lo ha riferito un portavoce della Commissione Ue, ricordando nello specifico che l’istituzione europea “sta monitorando la situazione del settore degli ambulanti in Italia e su questo tema è già stata in contatto con le autorità nazionali”.

Sul tema è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni questa mattina durante una conferenza stampa annunciando che il tema dei balneari “sarà oggetto del lavoro delle prossime settimane”. E ha aggiunto: “L’appello del presidente Mattarella non resterà inascoltato e dovremo valutare nei prossimi giorni, con i partiti di maggioranza e con i ministri competenti, l’opportunità di interventi chiarificatori”. E precisato che andrà “evitata la procedura d’infrazione” e anche “il caos normativo”.