Ballo, musica e Oktoberfest: ecco la Notte Rosa di Cecchetto

«Sarà un’estate ricca di eventi. Con tanto di Notte Rosa che, guardando alla Riviera come alla “Dance valley” del passato, punterà sul rilancio di Rimini e Riccione a capitali del ballo. Con meno location degli anni 80-2000 ma tutte di alta qualità».

Archiviate le festività di Natale e Capodanno col record di presenze turistiche grazie all’iniziativa “La settimana delle sette lune”, tra eventi diffusi, concertone di Biagio Antonacci e location musicali sparse per Rimini, Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna, pensa già alla stagione balneare alle porte.

E ad una Riviera «sempre più inclusiva, accogliente, e attrattiva per il mercato europeo».

Cecchetto, l’estate è vicina: che progetti ci sono in ballo?

«Da un anno lavoro per Visit Romagna. Con un obiettivo di fondo: creare nuovi eventi che, col tempo, possano diventare eventi di sistema. Come accaduto con la “Settimana delle sette lune” che, lo dicono i numeri dei riempimenti camere da tutto esaurito durante le festività, è andata benissimo. Al punto che l’abbiamo già inserita tra gli eventi invernali e natalizi fissi. E ora tocca alla Notte Rosa, che sto cercando di trasformare nella “Settimana della Notta Rosa”».

In che modo?

«Arricchendola di nuovi eventi. Anche quest’anno sarà concentrata nel primo fine settimana di luglio, dal 5 al 7. Ma sto lavorando affinché possa allungarsi fino a sette giorni, magari già dal prossimo anno».

Dobbiamo aspettarci grandi novità quest’anno?

«Certo. E non solo nel titolo che dal “Pink fluid” dell’edizione 2023 passerà al “Weekend Dance” del 2024. Ma proprio nel progetto. La Romagna, e quindi Rimini, ma anche Riccione, Cattolica, Misano e Bellaria, si trasformeranno nei giorni della Notte Rosa nella più grande discoteca a cielo aperto d’Italia».

Tema nuovo quindi...

«Sì. Il concept, che lo scorso anno puntava sull’inclusività, quest’anno sarà dedicato al ballo, che fonderà i ritmi dance al country, il liscio all’elettronica, la danza sportiva ai lenti alla “Sapore di sale” suonati dalle orchestrine sparse tra piazze e lidi. Con discoteche e locali, ma anche spiagge, piazze e colline dell’entroterra, a diventare protagoniste di un unico grande evento, di un’unica grande festa collettiva, tra concerti gratuiti dei grandi nomi della musica internazionale e mega installazioni artistiche in rosa. Perché, ditemi voi: cosa c’è di più inclusivo della musica e del ballo? E per rendere tutto più divertente vorrei lanciare un invito ai commercianti, agli albergatori, ai ristoratori affinché ripropongano le loro vetrine, le loro hall, le loro camere, i loro menù in rosa, come accadde nella prima, indimenticabile, edizione del 2006, quando Rimini si illuminò improvvisamente di colori pink».

Altri appuntamenti in vista?

«è evidente che ogni Comune punterà su una sua iniziativa particolare, un suo evento estivo di richiamo. Da parte nostra, come Visit Romagna, supporteremo le amministrazioni comunali nella promozione e nella pianificazione ulteriore di altri momenti. In mente, ad esempio, ho la realizzazione di un vero e proprio Festival country, musica che sta avendo un grosso successo un po’ ovunque. Un modo per attrarre turisti anche dagli Stati Uniti. Così come un Oktoberfest d’agosto: immaginate che successo avrebbe riproporre ai tedeschi il loro festival in spiaggia, tra sole, mare e birra. Fino alla Notte della taranta, che porteremo a Rimini a luglio».

Ma per far arrivare questi turisti ci vorrebbe un aeroporto con voli diretti, provenienti da quelle località...

«Ed è quello che auspico. Anche se lo scorso anno il Fellini ha confermato il suo trend di crescita, con un 25% di passeggeri in più dell’anno precedente. Ritengo, però, necessario avere voli diretti dall’Inghilterra, dalla Germania, dalla Spagna. E vi faccio un piccolo esempio: per l’inaugurazione di giugno dello Space, una delle discoteche più conosciute al mondo, che da Ibizia si è trasferita a Riccione, è già arrivato un numero enorme di prenotazioni da parte di appassionati inglesi, spagnoli, tedeschi, di musica elettronica. Migliaia di persone che a Ibiza, grazie al volo diretto, si possono permettere di arrivare, fare serata allo Space e ripartire».

Cecchetto, uno dei temi più dibattuti a Rimini sono gli investimenti privati non in linea con quelli pubblici: la pensa anche lei così?

«Che l’amministrazione comunale, in questi anni, abbia investito tantissimo in opere pubbliche è sotto gli occhi di tutti: Parco del mare, piazza Malatesta, teatro Galli, metromare, sono esempi concreti. Spero, quindi, che gli albergatori, i ristoratori i commercianti, seguano l’esempio del Comune e investano nelle loro attività. Passando, però, il timone ai loro figli, perché il futuro di Rimini e della Riviera è nei giovani. I vintage, ormai, la loro strada l’hanno fatta. Si dia spazio, quindi, alle nuove generazioni, cariche di entusiasmo, sogni, e, soprattutto, idee innovative».

Cecchetto, quanto sarà importante per Rimini ottenere il titolo di Capitale italiana della Cultura 2026, a breve si deciderà l’assegnazione?

«Tantissimo. Anzi, sarà fondamentale in chiave futura. Perché permetterà alla città e al suo territorio di mostrarsi, finalmente, in tutte le sue sfaccettature: da quella ludica e balneare, a quella impegnata del museo Fellini e culturale del teatro Galli, da quella naturalistica delle colline dell’entroterra a quella enogastronomica dei borghi. Insomma, sarà la chiusura del cerchio per un’offerta turistica bisognosa di attrarre non solo il vacanziere estivo, ma anche l’appassionato di monumenti, di storia, e di buon cibo».

