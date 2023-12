Auto “impazzita” piomba su un cantiere stradale a Talamello: grave un operaio travolto

Talamello, auto travolge un cantiere e vola nel burrone: grave un operaio 36enne. Momenti di puro terrore a Talamello dove, attorno alle 8 di ieri, un pensionato 70enne, residente in zona, ha perso il controllo della sua Citroen, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, mentre viaggiava in via Degli archi diretto verso Novafeltria per svolgere, sembrerebbe da una prima ricostruzione, alcune commissioni personali.

Strike fatale

In un primo momento l’auto ha colpito il semaforo provvisorio, che regolava il senso unico alternato, installato poco prima di un cantiere stradale, incaricato di lavori di manutenzione. Per il pensionato è stato impossibile fermare l’auto che ha continuato la sua folle corsa per poi centrare in pieno un operaio 36enne che, come anticipato dalla segnaletica del caso, lavorava proprio sulla carreggiata. Lo schianto fra le urla dei colleghi che accorrevano per prestare i primi soccorsi al malcapitato, mentre il veicolo precipitava nel burrone sottostante colpendo e facendo ruzzolare giù anche un cassonetto dell’immondizia posto al margine della strada.

Codice rosso

Davanti agli occhi increduli dei soccorritori, il conducente sarebbe uscito quasi illeso dalla drammatica carambola, mentre ad avere la peggio sarebbe stato il dipendente di una nota ditta locale che, una volta stabilizzato, è stato subito trasportato dai sanitari del 118 verso l’ospedale “Bufalini” di Cesena, a sirene spiegate. Per identificare il suo caso è stato necessario il codice di maggior gravità, caratterizzato dal colore rosso. L’unica nota positiva, come ribadito dai presenti, è che non avrebbe mai perso conoscenza. Stando a quanto trapelato non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto per effettuare i rilievi del caso sono giunti i carabinieri della Compagnia di Novafeltria, oltre a un’ambulanza, un’auto medicalizzata ed i vigili del fuoco.