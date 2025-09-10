Ausl, smaltimento illecito di rifiuti in ospedale: il dg Carradori verso la prescrizione

Seconda udienza ieri in tribunale del processo per lo smaltimento dei cosiddetti “tritapadelle”, le macchine maceratrici impiegate in ambito sanitario per facilitare la gestione dei rifiuti biologici dei pazienti che vengono poi smaltiti tramite immissione nella rete fognaria.

Procedimento per il quale sono a giudizio il direttore generale dell’Ausl Romagna dall’estate 2020, Tiziano Carradori, e il suo predecessore nello stesso ruolo, Marcello Tonini, oltre ad altri sette imputati, compresi alcuni dirigenti di Arpae. L’accusa è di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e non conforme alle normative ambientali nei presidi ospedalieri di Riccione, Cattolica, Santarcangelo e Novafeltria (fino al dicembre 2020) e nell’ospedale di Rimini (fino al 31 marzo 2021).

Nell’udienza del 18 marzo scorso, tutti gli avvocati delle difese (tra cui il legale Moreno Maresi per Tonini e la legale Paola Bravi per Carradori) avevano sollevato questioni di merito e richiesto il proscioglimento anticipato nel merito per i loro assistiti, ritenendo che già dai documenti prodotti sarebbero dovuti essere assolti perché la loro attività era legittima e autorizzata. Ieri, però, il giudice Francesco Pio Lasalvia ha disatteso le richieste della difesa, proseguendo così con il dibattimento e rinviando il processo a metà aprile 2026.

A quella data è possibile che il reato per molti degli imputati sia caduto in prescrizione (ad oggi Tonini l’ha maturata, mentre Carradori ancora no), così gli avvocati delle difese dovranno comunicare alla cancelleria del tribunale se vorranno beneficiare della prescrizione per i loro clienti oppure rinunciarci ed essere giudicati nel merito.