Area ex Mercato Ortofrutticolo, la Giunta di Rimini approva l’affidamento ad Acer del progetto di riqualificazione. Previsti 80 moderni alloggi di edilizia residenziale pubblica

Avanza la progettazione per l’importante programma di riqualificazione che interesserà l’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo Italiano (MOI), lungo la via Emilia nella zona nord della città. Obiettivo dell’Amministrazione è quello di trasformare un ambito urbano oggi sottoutilizzato attraverso la realizzazione di un intervento di edilizia sociale nell’ambito del programma Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) con un’ampia dotazione di alloggi moderni e di alta qualità architettonica e impiantistica, inseriti in un contesto riqualificato, grazie ad un’attenzione al verde, ai servizi, agli spazi di comunità e integrati con gli interventi in corso che interessano la zona, a partire dall’estensione del Metromare.

Nella seduta odierna la Giunta comunale ha affidato ad Acer la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica per l’attuazione del Programma, approvando al contempo lo schema di convenzione con cui si stabilisce di affidare all’Agenzia del Piano strategico la realizzazione del percorso partecipato che coinvolga la comunità, i professionisti e gli stakeholder. Sarà poi indetto un concorso di progettazione in collaborazione con gli ordini professionali che terrà conto dei risultati del percorso partecipativo.

Un atto che concretizza l’intenzione dell’Amministrazione di portare alla redazione di un masterplan finalizzato alla pianificazione strategica dell’intero ambito dell’Ex Moi, che si allarghi alla via Emilia Vecchia, asse urbano strategico di collegamento tra il centro città e la zona Fiera. La proposta prevede, oltre la realizzazione oltre di 80 alloggi di proprietà comunale realizzati con le più innovative tecnologie costruttive e soluzioni architettoniche, di un asilo nido, di spazi per attività pubbliche e collettive, di una piazza, parcheggi pubblici e collegamenti ciclopedonali.

“La scelta dell’Amministrazione è quella di proseguire nella progettazione di un intervento che riteniamo decisivo per il rilancio dell’area – sottolineano gli assessori alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni e alle politiche per la casa Kristian Gianfreda – L’obiettivo è quello di completare la definizione di quello che sarà un vero e proprio nuovo quartiere della città, dotato di servizi e funzioni per chi lo vive, connesso e accessibile grazie alla seconda tratta del Metromare e agli interventi di potenziamento e ripensamento della mobilità sia veicolare, sia ciclabile e pedonale. Parallelamente lavoriamo per capire se saranno sbloccati i finanziamenti statali Pinqua, anche in considerazione dell’ampliamento delle risorse destinate al Programma prospettato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini già quest’estate e anche in considerazione di quanto annunciato dallo stesso Mit nelle scorse ore in occasione del primo incontro del Piano casa, con la previsione di un investimento di cento milioni di euro destinati proprio alla residenziale pubblica sociale. Confidiamo che non siano solo intenti e che gli impegni si traducano in risorse: in ogni caso noi proseguiamo nella progettazione forti del grande valore sociale di questo intervento”.