Antenne a Rimini, l’assessore Montini: “Su 70 richieste solo 4 autorizzazioni”

Antenna “Wind” a Spadarolo, l’assessora Montini smonta la protesta. È approdata infatti in consiglio comunale l’interrogazione di Matteo Zoccarato (Lega) dedicata al pennone di telefonia mobile issato di recente in via Osteria Pettini.

Cittadini di serie “B”

Un cantiere che, premette l’esponente del Carroccio, ha suscitato preoccupazione tra i residenti, visto l’impianto analogo che sorge a un centinaio di metri. Perplessità in termini di salute pubblica, tutela paesaggistica e svalutazione degli immobili lo hanno convinto a un’interrogazione per sapere se l’interlocuzione con “Wind” proceda e se nel nuovo regolamento comunale esista una postilla per bloccare il cantiere. L’ultima domanda verte sullo status del progetto per realizzare il centro civico annunciato nel maggio 2021.

Setaccio a maglie strette

L’assessora all’ambiente, Anna Montini, parte dalle cifre che derivano dal nuovo regolamento sulle antenne siglato il 15 dicembre 2022, nonché dal piano annuale comunale approvato il 9 febbraio. «In base alle nuove procedure - spiega - i gestori dei servizi di telefonia mobile devono presentare entro il 30 settembre di ogni anno il loro piano di sviluppo cosicché l’amministrazione possa valutarne le richieste».

Dal febbraio scorso lo sportello ha gestito 70 procedimenti suddivisi in istanze, scie (segnalazione certificata di inizio attività) e comunicazioni. Nel dettaglio il 39,1 per cento delle pratiche è stato bocciato, per il 14,1 per cento è stato adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione per la relativa scia, mentre per il 12,5 per cento è scattata l’impossibilità a procedere. Il 7,8 per cento rientra infine nelle scie improcedibili e il 4,7 per cento nelle istanze improcedibili.

Quindi, sottolinea ancora Montini, l’amministrazione conduce un lavoro attentissimo, tant’è che persino dalle 21 ipotesi di nuove strutture, approvate nel piano, sono scaturite solo 6 istanze: 4 hanno dato luogo ad autorizzazione, un procedimento risulta in corso e uno scartato.

Quanto al comitato di Spadarolo, ricorda che è stato ricevuto in Municipio mentre dubita che la tentata interlocuzione con “Wind” darà buoni frutti.

Poi qualche precisazione: la prima struttura residenziale di Spadarolo sorge a 62 metri dall’antenna mentre la prima non residenziale a 51. «Purtroppo in città abbiamo situazioni simili e anche peggiori, basti pensare ai condomini o hotel con antenne sul tetto».

Quanto al centro civico l’assessora puntualizza che si trattava di una candidatura a un finanziamento Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) che poi non si è concretizzato.

Zoccarato replica dicendosi dispiaciuto proprio perché in altre occasioni l’amministrazione «ha avuto la forza di comportarsi in modo diverso».

Non è il caso, conclude, «degli sfortunati residenti di Spadarolo» che non riceveranno neppure il centro civico.