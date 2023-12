Ancora un rogo doloso in via Sacco e Vanzetti, in un condominio già preso di mira dai piromani più volte, l’ultima delle quali appena un paio di giorni fa. Una vigilia di Natale amara per i 36 residenti, tutti evacuati e costretti a lasciare le loro abitazioni nel cuore della notte; tra loro anche due minorenni e un neonato. Per il fumo inalato alcuni di loro sono stati portati negli ospedali di Rimini e Cesena (anche se nessuno risulta fortunatamente grave) mentre alla palestra di Viserba è stata approntata una sistemazione temporanea per accogliere gli sfollati.