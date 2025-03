Amianto, Manta costruzioni risponde alle richieste della Regione

Manta Costruzioni risponde alle richieste di integrazioni della Regione e alle oltre 30 osservazioni giunte sul progetto per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e il deposito preliminare di rifiuti pericolosi contenenti amianto in un capannone in via Larga, nella zona artigianale di Misano. L’iniziativa dell’azienda viene osteggiata da un nutrito gruppo di residenti, costituitisi nel comitato “No Amianto a Misano” nel timore che lo stoccaggio di amianto possa rappresentare un pericolo per la salute. La loro petizione online sfiora le mille adesioni. Ma Manta rispedisce al mittente quella che definisce «una intensa campagna di screditamento e disinformazione». Nel documento protocollato dalla Regione in seno al procedimento di verifica ambientale, la società spiega come le procedure previste «assicurano che le fibre di amianto non possano mai essere disperse sia in condizioni normali che in caso di emergenza, riducendo al minimo tecnicamente possibile il rischio per gli operatori e per gli abitanti delle zone circostanti». Insomma, sostiene ancora Manta, «i vari punti di interesse, quali l’autodromo (a 300m), le scuole (le più vicine a circa 950 m) e le abitazioni situate nelle vicinanze dell’impianto, non subiscono alcun tipo di danno o impatto negativo», e «lo stesso vale per la falda idrica». In merito alla quantità di materiale da stoccare, invece, “»i stima che nell’impianto non verranno depositate, in media, più di 50 tonnellate di rifiuti all’anno».