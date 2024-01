Alluvione, Meloni: “Grazie a Bonaccini per il suo lavoro e a Von Der Leyen per il sostegno”

Giorgia Meloni riconosce l’impegno della presidente Ue Ursula Von Der Leyen, che, ricorda la presidente del Consiglio, “era stata su questi territori pochi giorni dopo l’alluvione e si era presa delle responsabilità e degli impegni anche dal punto di vista europeo di dare delle risposte”. Queste risposte, afferma ancora Meloni intervenendo al fianco del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del ministro per gli Affari regionali Raffaele Fitto per la firma dell’accordo sui fondi di sviluppo e coesione, “sono arrivate con la revisione del Pnrr che ci consente di investire 1,2 miliardi di euro in particolare sulla difesa idraulica, il ripristino della viabilità, delle infrastrutture stradali” e altri capitoli di spesa. La premier si sposterà a Forlì proprio insieme a Von Der Leyen.

A Bologna la presidente del Consiglio ha ringraziato il governatore Stefano Bonaccini, che l’ha invitata alla partenza del Tour de France 2024: ““Sono d’accordo sulle cose che hai detto. E sono d’accordo sul fatto che per chi spende molto tempo a lavorare su cose faticose dispiace che quelle cose poi non abbiano visibilità. Lo dico per fare un passo indietro rispetto al lavoro che abbiamo fatto per arrivare a questa firma. Ringrazio il presidente della Regione, ma devo ringraziare tutti i livelli istituzionali, i sindaci, i presidenti di provincia, tutti i componenti del governo”.

Tornando in Emilia-Romagna per i fondi Fsc “non avremmo potuto non occuparci dell’alluvione che ha colpito questo territorio”. Parlando stamane a Bologna Giorgia Meloni riconosce l’impegno della presidente Ue Ursula Von Der Leyen, che, ricorda la presidente del Consiglio, “era stata su questi territori pochi giorni dopo l’alluvione e si era presa delle responsabilità e degli impegni anche dal punto di vista europeo di dare delle risposte”. Queste risposte, afferma ancora Meloni intervenendo al fianco del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del ministro per gli Affari regionali Raffaele Fitto per la firma dell’accordo sui fondi di sviluppo e coesione, “sono arrivate con la revisione del Pnrr che ci consente di investire 1,2 miliardi di euro in particolare sulla difesa idraulica, il ripristino della viabilità, delle infrastrutture stradali” e altri capitoli di spesa.