Alluvione in Romagna e rimborsi alle imprese: in arrivo 15 milioni dalle donazioni, via libera dalla Regione

La Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità della Regione Emilia-Romagna presieduta da Stefano Caliandro ha approvato la programmazione degli ultimi 15 milioni provenienti dalle donazioni per le popolazioni colpite dalle alluvioni del maggio 2023. La raccolta fondi ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’, aperta dalla Protezione Civile a poche ore dalla devastante alluvione dello scorso maggio, ha accumulato oltre 54 milioni di euro a testimonianza di una straordinaria solidarietà a fronte della devastazione registrata.

“Questi fondi - ha specificato ancora l’assessorato al Bilancio dopo l’informativa svolta immediatamente prima di Pasqua dall’Assessore Paolo Calvano - sono destinati al settore produttivo per consentire la refusione dei danni subiti o per la ripartenza dopo il forzato stop alla produzione ed è stato definito in stretto raccordo con comitati, enti locali, rappresentanze economiche e sociali, Camere di Commercio e struttura commissariale.”

I 5 milioni approvati oggi dalla Commissione saranno ripartiti fra le varie Camere di Commercio in base al numero di imprese danneggiate rapportate al numero totale di imprese che insistono sul territorio. Libertà poi per le singole Camere di scegliere in autonomia il tipo di contributi da erogare.

Dopo le necessarie verifiche delle verifiche tecniche e in relazione all’avanzamento degli attuali bandi, si provvederà poi a programmare con un ulteriore atto amministrativo i 10 milioni di euro che rappresentano la residua parte delle risorse a disposizione per interventi di prevenzione e messa in sicurezza delle abitazioni e rifinanziamento, se necessario, delle misure già attuate.