Alluvione, arrivano quasi 60 milioni di euro per gli interventi in provincia di Rimini

Alla provincia di Rimini arrivano “finalmente” risorse per quasi 60 milioni di euro, per un totale di 222 interventi “destinati a fronteggiare i danni provocati al sistema viario” dall’alluvione dello scorso maggio. Di questi, 2 milioni sono il finanziamento riconosciuto al Comune di Rimini per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradale. Per il presidente della Provincia, nonché sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, la pubblicazione dell’ordinanza commissariale che definisce questi contributi governativi “è sicuramente una buona notizia per il nostro territorio”. Rispetto all’importo destinato alla Provincia, “si tratta di un totale di 222 interventi per complessivi 59,7 milioni circa- chiarisce Sadegholvaad- La Provincia sarà soggetto attuatore di 20 interventi sulla viabilità provinciale, finanziati con risorse pari a 3,350 milioni euro”. “Sono trascorsi sei mesi dagli eventi alluvionali che hanno colpito la nostra regione e un punto fermo è stato ora fissato- prosegue il presidente della Provicia- Dopo le polemiche della prima fase, del tutto giustificate per risposte che i territori e soprattutto le persone, le imprese e le famiglie danneggiate e disperate non vedevano nell’immediato, il Governo finalmente ha battuto un primo colpo”. Quindi, “ora confido che le procedure tecniche e amministrative per l’erogazione dei finanziamenti previsti nel piano- prosegue- possano procedere speditamente e senza intoppi. E auspico che venga, finalmente, anche emanata quell’ordinanza che dovrà avere quali destinatari delle risorse necessarie imprese e privati”.