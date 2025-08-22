Allarme lupi a Rimini, la Regione: “Monitoriamo la situazione, ma gli attacchi sono in calo”

La Regione Emilia-Romagna accoglie il grido di allarme proveniente da Rimini per la presenza dei lupi. “Come Regione continueremo a essere pienamente disponibili al confronto con tutti i soggetti coinvolti, come già si sta facendo, monitorando con i nostri tecnici la presenza dei lupi in provincia di Rimini e accompagnando gli allevatori verso soluzioni di prevenzione efficaci”, assicura l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi. Nel caso specifico accaduto in un allevamento, “è stato programmato nei prossimi giorni un sopralluogo per analizzare possibili soluzioni e prevenire nuovi episodi di predazione come quelli avvenuti”.

Nell’ultimo anno - ricorda però l’assessore - grazie anche alla strategia messa in atto, si registra un calo degli attacchi agli allevamenti zootecnici nel riminese, ma occorre proseguire nel monitoraggio delle situazioni più critiche e tenere alta l’attenzione, continuando a confrontarsi con i territori”. “Dobbiamo anche ribadire - spiega ancora Mammi, ricordando nel dettaglio quanto fa la Regione sul tema- che operiamo in un quadro normativo nazionale non più adeguato, per questo da diversi anni abbiamo chiesto al Governo di intervenire. A maggior ragione ora che la normativa europea è stata modificata è necessario un cambio di passo che preveda una strategia nazionale efficace, rivedendo l’attuale ‘Piano lupo nazionale’, aggiornandolo in raccordo con le Regioni per individuare nuovi strumenti più flessibili per contenere le situazioni maggiormente problematiche”.