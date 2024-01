Allarme Istituti professionali e tecnici, taglio dei percorsi da 5 a 4 anni. Il sindacato: “Cattedre, posti a rischio”

Da cinque a quattro anni di scuola mettendo a rischio il 20% dei prof. Ridurre le ore di didattica generale per gli allievi che intendono intraprendere un percorso di istruzione tecnico professionale. Questa è la sperimentazione proposta a inizio dicembre 2023 dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Oltre al taglio di un anno, la novità rilevante è l’introduzione del “campus”, una comunità formata da centri di formazione professionale, scuole e Its Academy (scuole ad alta specializzazione tecnologica post diploma). Il progetto comprende anche la collaborazione a tempo determinato con docenti esterni provenienti dalle imprese, con l’obiettivo prioritario di ingressi più rapidi nel mondo del lavoro. La scuola si allinea quindi alle esigenze dell’imprenditoria ma non mancano le polemiche perché per i proff sarebbe a rischio il 20% dei posti di lavoro. Dopo vari slittamenti la riforma dovrebbe essere approvata entro fine febbraio e entrare in vigore dal prossimo anno scolastico. Ma qual è la risposta delle scuole riminesi? A fare un primo bilancio è Simonetta Ascarelli, segretaria provinciale Flc Cgil Rimini.

Ascarelli, come hanno reagito le superiori interessate dalla sperimentazione?

«L’eventuale adesione deve essere espressa in un periodo particolare come quello delle iscrizioni dal 18 gennaio al 10 febbraio. Il ministero sta mettendo in piedi una filiera tecnologico professionale in collaborazione con gli Its Academy, ma l’iter parlamentare ha tempistiche che forse non hanno collimato con l’idea di Valditara. Da qui la sperimentazione avviata a sorpresa nel dicembre 2023, innescando un meccanismo che aggira il percorso parlamentare. Il termine per aderire cadeva prima delle vacanze di Natale, tant’è che alcune scuole del Riminese hanno organizzato un collegio online il 27 dicembre. Poi la scadenza è stata prorogata al 12 gennaio. La reazione è stata eterogenea: il Belluzzi-Da Vinci ha respinto la sperimentazione e al contrario l’Alberti ha aderito. Non mi risulta che gli istituti Guerra di Novafeltria, Savioli e Gobetti abbiano deliberato, mentre per l’Einaudi Molari c’è stato un primo confronto. Quanto al Malatesta offre già un percorso quadriennale ma in virtù di una delibera del 2022 che non è dentro questa partita».

Come avete letto l’ulteriore proroga?

«Come un’ulteriore forzatura, tant’è che abbiamo messo in campo un approfondimento divulgato a Modena per gli iscritti al sindacato. Sul tavolo una riflessione più ampia sull’impatto della sperimentazione. Le scuole che aderiscono al progetto, si impegnano a garantire in quattro anni il raggiungimento dei profili in uscita nei traguardi di competenza previsti per il quinquennio. Ma a risorse invariate. Al netto dell’offerta formativa, bisogna predisporre anche nuove griglie orarie».

Come la mettiamo con i posti di lavoro?

«La prima fase non registrerà un taglio di organici ma, qualora la sperimentazione dovesse divenire realtà, è chiaro che cadrà la mannaia, eliminando almeno il 20% dei docenti. In teoria la progettazione dovrebbe prevedere l’esaurimento del ciclo e una validazione ma non è detto che succeda. Perciò la preoccupazione è duplice. Altro nodo? Le ricadute immediate perché garantire, in tempi così stretti, gli stessi traguardi di termini di didattica e di competenze in uscita riducendo le ore mi sembra una sfida ardua ai limiti dell’impossibile. Tra l’altro i collegi son chiamati a una celere revisione dei curricula perché tutto dovrebbe partire il prossimo settembre. In sostanza bisogna proporre adesso sulla piattaforma l’opzione di adesione al quadriennale, in modo che le famiglie degli studenti in ingresso possano sceglierla. L’istituto da parte sua ha l’obbligo di attivare la sperimentazione da settembre e quindi deve essere in grado di fornire un curricolo omogeneo, adeguato e all’altezza».

Altra questione spinosa: il varo del liceo made in Italy che pone l’accento sulle materie come Tecnologia e Ingegneria.

«Dovrebbe ospitarlo il Liceo economico sociale di Viserba (che l’anno prossimo sarà staccato dal Classico, ndr). Al momento però il Liceo non sembrerebbe partito perché non compare nell’offerta formativa del sito. Deduco che la scuola stia valutando ma senza avventurarsi su questa strada. Non è chiaro però se il futuro preveda la continuazione in parallelo dell’indirizzo economico o una sua riconversione. I corsi precedenti dovrebbero essere garantiti quantomeno ad esaurimento ma sarebbe comunque una svolta complessa non solo in termini di organici (e quindi di profili professionali dei docenti) ma anche per organizzazione e didattica».