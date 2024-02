Nel clima di fermento per il derby Rimini-Cesena di venerdì 9 febbraio 2024, la polizia di Stato di Rimini emana una serie di Daspo di almeno cinque anni per alcuni dei tifosi più violenti, riconosciuti come gli autori dei gesti di aggressività nei confronti della tifoseria avversaria nella partita Rimini-Torres, giocata il 14 gennaio. Dopo i daspo in occasione del Rimini-Perugia, ecco fioccare altre sanzioni per i sostenitori biancorossi.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola