Aeroporto di Rimini, acqua gratis per borracce e bottiglie dopo i controlli di sicurezza entro fine anno

Rimini
  • 16 ottobre 2025
foto di repertorio
ROMA. Entro la fine dell’anno saranno 22 gli aeroporti associati ad Assaeroporti che offriranno ai passeggeri in partenza la possibilità di ricaricare gratuitamente borracce e bottiglie, una volta superati i controlli di sicurezza. Tra questi c’è anche l’aeroporto di Rimini. «Agli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Napoli, Bologna, Cagliari, Torino, Olbia e Alghero», scrive in una nota Assaeroporti, « dove i refill points sono già attivi da tempo, si sono aggiunti, in risposta alla call to action promossa da Assaeroporti, numerosi scali che hanno implementato o stanno perfezionando l’installazione dei distributori. Tra le novità più recenti, i punti di refill sono stati attivati negli aeroporti di Bergamo, Palermo e Cuneo mentre entro la fine dell’anno saranno presenti anche negli scali di Catania, Pisa, Firenze, Trieste, Trapani, Pescara, Rimini, Comiso e Salerno, ampliando ulteriormente la copertura nazionale».

«Con modalità differenti», aggiunge la nota, «ma sempre senza alcun costo per i viaggiatori, garantiscono l’accesso all’acqua potabile in airside anche gli aeroporti di Genova e Grosseto. L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e contribuire alla riduzione della plastica monouso. Un’azione concreta con benefici per l’ambiente e la collettività, per scali sempre più sostenibili e a misura di viaggiatore».

