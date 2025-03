Aereo più bus per Rimini: nuovo servizio serale dal 31 marzo

Da lunedì 31 marzo sarà attivo un servizio bus che collegherà direttamente, secondo il tragitto della Linea 9 in orari serali e in andata e ritorno, l’aeroporto di Rimini con la vicina stazione del Metromare Miramare Airport (Via Cavalieri di Vittorio Veneto) e la stazione ferroviaria di Rimini. L’aeroporto da aprile e per i prossimi mesi avrà attivi numerosi collegamenti, di cui molti con arrivo dopo le 20 (ad esempio Budapest, Lussemburgo, Londra, Palermo, Basilea), rendendo dunque necessario un aumento della frequenza delle corse della linea 9 anche nella fascia serale.

I bus dunque garantiranno la copertura rispetto ai voli serali, dalle 20.30 alle 24, sulla base della calendarizzazione del Fellini. Nelle prossime due settimane il servizio di Start Romagna è programmato per il lunedì, giovedì e sabato. Con l’incremento dei voli serali dei prossimi mesi, di conseguenza aumenterà il servizio negli altri giorni della settimana.