Abusi edilizi in via Maceri, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

RIMINI. Rigettato dal Consiglio di Stato il ricorso avanzato da una coppia di riminesi nei confronti del Comune. Al centro un abuso edilizio e il provvedimento dell’Amministrazione sull’inefficacia della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e della successiva variante presentata dai coniugi per alcuni lavori edili. A dicembre 2017 la coppia, difesa dall’avvocato Luigino Biagini, aveva presentato il documento per la ristrutturazione di due edifici (uno destinato a “locale artigianale” e l’altro ad “uso residenziale”) in via Maceri. L’intervento prevedeva la demolizione e ricostruzione dei due manufatti condonati, con mantenimento della volumetria e della destinazione degli edifici preesistenti, ubicati in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. A febbraio 2019, a opere ultimate, è stata presentata una Scia in variante per l’eliminazione del muro divisorio tra i fabbricati, che risultavano così accorpati con modifiche alla divisione interna e ad alcune aperture esterne, nonché l’adeguamento della piscina esterna alle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica. A giugno il Comune ha avviato il procedimento per l’inefficacia della Scia del 2017 e della variante del 2019. I coniugi hanno così chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per poi rinunciarvi, confermando di volersi avvalere degli effetti della Scia del 2017. L’Amministrazione ha però dichiarato l’inefficacia di entrambe, ordinando l’abbattimento del fabbricato considerato abusivo. A maggio 2024, la sentenza del Tar ha però dato ragione al Comune (difeso dall’avvocata Simona Gessaroli) perché «è stata resa dagli interessati una falsa dichiarazione in ordine alla destinazione urbanistica di uno dei due manufatti oggetto di demolizione per fare posto al nuovo fabbricato». Stessa decisione presa poi dal Consiglio di Stato, nel secondo e ultimo grado di giudizio.