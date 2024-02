“A Rimini non si trova il personale, ricomincia la lagna”: Filcams Cgil apre il fronte caldo del lavoro in riviera

Con l’avvicinarsi di Pasqua e dell’avvio della stagione turistica, nella riviera romagnola, “ricomincia il mantra del ‘non si trova personale’. “E questa volta, di chi è la colpa?”. Lo chiede in tono provocatorio Francesco Guitto, segretario generale di Filcams Cgil Rimini. Le risposte sono subito fornite: “Reintrodotti i voucher, abolito il reddito di Cittadinanza - sottolinea - assodato che i giovani preferiscono trasferirsi all’estero piuttosto che farsi sfruttare con stipendi da fame in Italia, non resterebbe che affrontare i veri nodi del problema”. Non solo: “Sul rinnovo dei contratti collettivi del turismo- prosegue Guitto- continua una condotta dilatoria delle associazioni d’impresa”.

Nello specifico dei cinque contratti nazionali del settore: quello “turismo industria” è scaduto da cinque anni, idem “turismo confesercenti”, il contratto per le agenzie di viaggio è fuori tempo da tre anni, il “pubblici esercizi e stabilimenti balneari” aspetta il rinnovo da due anni, “alberghi” è pure scaduto da cinque anni. E c’è anche il contratto delle aziende termali, la cui deadline risale a tre anni fa. Per il sindacalista, quello delle controparti è “un atteggiamento “grave ed irresponsabile” che rende “sempre meno appetibile il lavoro nel turismo”. Dito puntato quindi contro le associazioni datoriali: da loro “si attende, piuttosto che doglianze per la mancanza di personale - manda a dire il sindacalista - una risposta che dia dignità alle paghe dei lavoratori del turismo”. In provincia di Rimini si tratta, chiarisce, di circa 100.000 occupati, gran parte dei quali con contratti scaduti.

Ma anche un altro nodo andrebbe sciolto perché il settore turistico torni ad essere appetibile per i lavoratori: la Cgil chiede la riforma della disoccupazione stagionale. Infatti, “le coperture universalistiche garantite dalla Naspi - chiarisce Guitto - non sono assolutamente idonee a dare risposte reddituali e previdenziali ai lavoratori stagionali del turismo”. Si tratta di “coperture irrisorie”, chiosa. Qualche numero: nell’ultimo quinquennio i lavoratori stagionali del turismo hanno perso migliaia di euro per effetto dell’introduzione, nel maggio 2015, della Naspi, si aggiunge. Il sindacalista fa l’esempio di un cameriere e di un cuoco: “Per periodi di lavoro di tre mesi e considerando le tariffe attuali- spiega- il primo ha perso 2.500 euro rispetto al sistema precedente, mentre un cuoco 4.000 euro”. A questo vanno aggiunte le penalizzazioni pensionistiche: senza specifici meccanismi previdenziali “è di fatto impossibile per un lavoratore stagionale andare in pensione con l’anzianità contributiva”. La riforma della Naspi, in conclusione, “non è rinviabile”.