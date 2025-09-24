A Rimini con documenti falsi: arrestate 4 donne

Nella mattinata di martedì 23 settembre 2025, la Polizia di frontiera di Rimini ha focalizzato l’attenzione su una struttura alberghiera sita nel riminese. Sono state individuate 4 donne straniere intente a lavorare. All’atto dell’identificazione, le quattro donne mostravano delle carte di identità rumene che, ad un primo controllo, insospettivano gli operanti e i sospetti sono stati confermati dagli esperti di falso documentale. Grazie al loro intervento, veniva acclarato come le carte di identità mostrate fossero state abilmente contraffatte per nascondere la reale identità e nazionalità delle donne, che invece sono risultate essere moldave. L’espediente, oltre che nascondere le esatte generalità, permetteva alle clandestine, di eludere le norme sull’immigrazione, muovendosi illegittimamente sul territorio Schengen ed approfittare delle agevolazioni concesse dallo Stato Italiano ai cittadini europei e agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Pertanto, le quattro donne sono state arrestate per il possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e condotte, nella mattinata odierna, innanzi all’Autorità Giudiziaria che convalidava gli arresti, disponendo per tutte – avendo le imputate chiesto i termini a difesa - la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Terminati gli adempimenti di rito, le donne sono state messe a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura, al fine dell’emissione dei relativi provvedimenti di espulsione.