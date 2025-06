A Rimini c’è ancora chi gioca con i “pallinari”: cinque multe da mille euro

Ripartono i servizi mirati della Polizia Locale a contrasto dei “pallinari”: ieri sera a Miramare tre denunce per “gioco d’azzardo”. La sentenza di Cassazione, dell’ottobre 2024, che identifica il gioco delle “tre campanelle” come reato penale

Con l’arrivo delle prime affluenze turistiche e il riempirsi dei viali delle regine di visitatori, sono ripartiti i consueti servizi mirati della Polizia Locale per il contrasto al gioco delle tre palline, gestito dai cosiddetti “pallinari”. Un’attività di controllo che può contare su un nuovo strumento di contrasto: la denuncia a piede libero per il reato di “gioco d’azzardo”, resa possibile dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2024, che si affianca al regolamento comunale già in vigore per contrastare questo illecito. Le prime tre denunce sono state effettuate ieri sera a Miramare dalla Polizia Locale.

Nel corso del fine settimana appena trascorso si sono attivate diverse pattuglie del Nucleo Sicurezza Urbana per fermare le persone che sui marciapiedi propongono questo gioco, che ha come vittime i passanti. Sabato scorso, infatti, la pattuglia in borghese è intervenuta a Marina Centro su viale Vespucci, dove sono state fermate e identificate 5 persone. A ciascuna di loro è stato notificato il verbale previsto dal regolamento comunale che prevede una sanzione di 1.000 euro.