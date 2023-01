Rimini, vince la causa per diffamazione e dona soldi all’Associazione Alzheimer

Avvocato risarcito dalla controparte in una causa che contrapponeva tre fratelli, devolverà parte della somma in beneficenza all’associazione Alzheimer Rimini con cui collabora da tempo.



Il caso



A costringere l’avvocato Paolo Ghiselli a ricorrere alle carte bollate «per difendere la mia persona e la nostra professione» puntualizza, la lettera piena di apprezzamenti poco lusinghieri scritta ed affrancata da un 65enne residente in provincia di Biella in causa davanti al tribunale di Rimini con un fratello e una sorella assistiti nel procedimento dal legale riminese. Oggetto del contenzioso famigliare: la suddivisione di una eredità.

Era il marzo del 2021 quando il professionista ha aperto la raccomandata imbucata dal piemontese due settimane prima. Due i passaggi che hanno spinto l’avvocato Ghiselli a presentare la querela.

L’avvocato Paolo Ghiselli



Gli insulti



Nel primo lo scrivente affermava: «…le mie richieste e riferimento sono ampiamente fondate, basta che Lei se non l’ha studiato o studiato male, si legga e/o studi bene, ma bene, il diritto ereditario…». Nel secondo passaggio incriminato, asseriva invece che il legale non poteva «manco più sugli specchi può arrampicarsi lei ed i miei gerani, perché hanno sbagliato di grosso, anche grazie ai suggerimenti. Infatti se pur vero che l’avvocato deve fare gli interessi dei suoi assistiti, è pure vero che l’avvocato deve far rispettare la legge, ed Avvocato lei con i suoi scritti alla mano la legge non l’ha fatta rispettare».



L’epilogo



Come detto l’avvocato Ghiselli ritenendo di essere stato palesemente vittima di calunnia, ha presentato un esposto negli uffici al terzo piano del palazzo di giustizia. La Procura gli ha dato ragione ed ha citato in giudizio il 65enne. L’accusa è quella di diffamazione aggravata. Il processo, però, di fatto non è mai stato celebrato. L’imputato attraverso il proprio legale, ha offerto come risarcimento danni la somma di 3mila euro per chiudere la causa. L’offerta è stata accettata e l’avvocato Ghiselli ha annunciato che parte della somma sarà devoluta all’associazione Alzheimer Rimini.