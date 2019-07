Rimini, vigili e poliziotti sgomberano gli accampamenti abusivi

RIMINI. Una nuova operazione di contrasto agli accampamenti abusivi si è svolta nel pomeriggio di ieri grazie all’impegno degli operatori della polizia locale e della Pubblica sicurezza di Rimini.

Anche con l’ausilio delle unità cinofile sono state così allontanati i mezzi che sostavano abusivamente in diverse zone della città come nei parcheggi degli iper Befane e Mercatone Uno, nel parcheggio di Tolemaide la Torre dove erano presenti cinque case mobili, in via degli Orti, in via Carmen zona Padulli e nella zona di Regina Pacis. Oltre sessanta sono state le persone identificate e allontanate.

Tutti gli interventi a contrasto di questi insediamenti abusivi, che continueranno ad essere ripetuti nei prossimi giorni, hanno dato esito positivo e senza problema alcuno.