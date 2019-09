Rimini. Videosorveglianza, altre 13 telecamere

RIMINI. Sono 13 le nuove postazioni di videosorveglianza che posizionate a controllo dei principali luoghi strategici di passaggio del territorio comunale a monte della statale 16, andranno ad accrescere il sistema di videosorveglianza cittadino integrato. La Giunta comunale ha infatti approvato nell’ultima seduta l’accordo di programma con la Regione Emilia Romagna, grazie al quale l’operazione di prevenzione e controllo del territorio integrata nel Comune di Rimini potrà essere finanziata in parte anche coi contributi regionali previsti dalla normativa regionale per la promozione dei sistemi integrati di sicurezza. Il costo dell’intero intervento ammonta infatti a circa 140.000 euro, 40 dei quali a carico del Comune di Rimini e 100.000 della Regione. I nuovi impianti saranno collocati a titolo indicativo a San Martino in Venti, Vergiano, Spadarolo, Villaggio San Martino, Sant’Aquilina, San Lorenzo in Corregiano, Ponte Rotto, Padulli, Santa Giustina, zona Garden, e andranno ad integrarsi col sistema cittadino che vede nella Centrale operativa della Polizia locale di Rimini il fulcro e la regia dell’intero sistema destinato ad accrescere il controllo e la sicurezza del territorio comunale. Obiettivo è giungere entro la fine del 2019 all’installazione di 150 videocamere di nuova generazione presenti sul territorio che, governate da una centrale unica operativa, opereranno per accrescere il livello di sicurezza sia in fase preventiva che repressiva.

