Rimini. Una folla per la raccolta fondi a favore del bimbo malato

RIMINI. "Piadyno colpisce ancora. Non si può dire che non sia un dinosqualo testardo il nostro Piadyno, e quando si mette in testa qualcosa, proprio come i bambini è difficile fargli cambiare idea". Sabato scorso, al Parco Pertini di Rivazzurra è riuscito a portare davvero tantissima gente. Adulti e bambini hanno riempito il parco manifestando la loro solidarietà al piccolo Devis, affetto da sma di tipo 1 e alla sua famiglia. Fabrizio Bove , ideatore di Piadyno ,si è messo in contatto con il Circolo Tennis di Rivazzurra, il bar del parco e “L’Associazione Rimini per tutti”, gestita da Bertino Astolfi e anche con l’aiuto dei volontari del cisom di Rimini hanno organizzato una serata per raccogliere fondi per il piccolo Devis. Una cena a base di pesce locale, preparato sapientemente dall’Associazione Rimini per tutti, baby dance per i bambini e verso le 21,30 hanno fatto il loro ingresso trionfale Piadyno e Giada accolti con cori e abbracci da tutti i bambini e non solo.

Al termine del loro spettacolo durato circa un’ora, zucchero filato per tutti.

Hanno partecipato alla serata di beneficenza, tra gli altri, anche gli assessori Gian Luca Brasini e Roberta Frisoni. Seguiranno sicuramente altre iniziative del genere per aiutare Devis: «Siamo molto soddisfatti, perché la gente ha risposto veramente con il cuore e anche chi non ha potuto partecipare fisicamente ci ha lasciato il suo contributo per l’iniziativa – racconta Bove -. Ringrazio il circolo tennis di Rivazzurra, Bertino Astolfi e Nevis che ci hanno aiutato ed ospitato in casa loro, senza i quali non saremmo riusciti a fare di una serata un piccolo grande successo. Inoltre, ringrazio tutti i volontari ragazzi e ragazze che a titolo completamente gratuito hanno contribuito alla serata, aiutandoci ad apparecchiare, sparecchiare pulire e servire ai tavoli». La frase che riassume la serata è stata pronunciata dalla giovanissima mamma di Devis: «È bellissimo sapere che il mondo per fortuna è anche pieno di persone buone, e sabato sera erano presenti in tantissimi. Speriamo che ai prossimi eventi saranno ancora di più. Grazie mille a tutti».