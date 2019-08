Rimini, un incendio devasta un fienile. Paura in via Longiano

RIMINI. Un incendio divampato da pochi minuti prima delle venti di questa sera (giovedì) ha completamente distrutto il fienile di un azienda agricola in via Longiano nella zona di San Martino in Riparotta, a Rimini. Nonostante la pioggia, le fiamme hanno completamente avvolto il fienile, distruggendolo.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco e quasi due ore dopo l'inizio dell'intervento le operazioni di spegnimento erano ancora in corso. Il timore dei vigili del fuoco intervenuti era il propagarsi dell'incendio dato che numerose rotoballe hanno preso fuoco anche all'esterno della struttura. La strada è stata chiusa al traffico per ragioni di sicurezza.