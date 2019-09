Rimini, ubriachi alla guida, via 13 patenti, di cui 8 a ragazze

RIMINI. Giovani e con la patente da non molto, non hanno esitato a mettersi alla guida dopo avere bevuto, ma non sono sfuggite ai controlli della Polizia locale di Rimini. Nel week-end appena trascorso, infatti, gli agenti hanno ritirato 13 patenti per guida in stato d'ebbrezza: di queste, 8 a ragazze molto giovani, tra i 19 e i 25 anni. Anche se la maglia nera del tasso alcolemico più alto, 2,20 grammi per litro, quattro volte superiore al limite consentito, va a un uomo per il quale è scattata anche la confisca del veicolo. Ma ci sono anche due neopatentati, per i quali i provvedimenti sono più severi, un ragazzo e una ragazza di 19 anni.

I controlli, circa 2.000 dall'inizio dell'anno con particolare attenzione nel fine settimana per oltre 150 sanzioni elevate, consentono, spiegano da Palazzo Garampi, di "disegnare un fenomeno trasversale per genere ed età dei soggetti sanzionati, ma dal quale emergono tendenze che non vanno sottovalutate, a partire dalla tendenza dei giovanissimi ad un consumo di alcol irresponsabile". Un trend che non risparmia le giovani donne. Già' nella prima parte dell'anno i controlli sono quasi raddoppiati proprio per "contrastare la guida in stato di ebbrezza", commenta l'assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad. Ed è "necessario potenziare l'attività di prevenzione e contrasto rivolta soprattutto agli under 25".