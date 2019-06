Rimini, turista dalla Baviera a Rimini in trattore

RIMINI. Ha coronato il sogno della sua vita. Johannes Hofbauer ha preparato le valige nella sua casa in Germania, a Zibach Marktl, e si è messo in marcia verso l’hotel Vittoria di Viserba. Sono 25 anni che passa qui le vacanze, ma mercoledì sera, quando è arrivato, ha stupito tutti.

Al cancello dell’albergo in via Don Minzoni, dopo 3 giorni di viaggio, si è presentato a bordo del suo trattore.

«Un trattore d’epoca - spiega Fabio Perazzini, il titolare dell’hotel - uguale a quello che da bambino Johannes amava guardare nella campagna del suo paese, in Baviera». La moglie, invece, è arrivata martedì, a bordo della sua auto. Ad accompagnare Johannes durante l’insolita trasferta è stato infatti un amico, Peter Lechner. Il compagno di viaggio che non lo abbandonerà neanche per il ritorno, ripartendo da Viserba dopo 10 giorni di relax sempre a bordo del mitico trattore.

«Me la prenderò più comoda - dice però il tedesco - impiegherò 5 giorni, passando per le strade di campagna, visitando anche le Valli di Comacchio e le Dolomiti di Cortina».

