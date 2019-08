Rimini, tentate truffe per fare cambiare il gestore del gas Sgr

RIMINI. Non si fermano mai la ‘creatività’ e l’attività di coloro che tentano di truffare e carpire la buona fede dei cittadini, usando il nome e la reputazione di SGR Servizi, per fare cambiare venditore di gas ed energia all’insegna dell’apparente convenienza. In questi ultimi giorni il call center di SGR Servizi sta ricevendo sempre più segnalazioni riguardanti l’ultima trovata dei sedicenti operatori: “Salve sono di SGR, ho un’offerta migliorativa per lei da parte della nuova azienda che ha sostituito SGR Servizi, dato che ha cambiato nome”. Affermazioni ovviamente del tutto false. Sono iniziative, molto insistenti e piuttosto aggressive nei toni, che hanno l’obiettivo di carpire dati personali presenti nelle bollette, in particolare, il codice identificativo POD per la luce e PDR per il gas, e ottenere un appuntamento con incaricato al fine di fare cambiare operatore all’insaputa del cliente. A ciò si aggiunge la visita a domicilio di operatori commerciali non in possesso di alcun cartellino di riconoscimento o con tesserini falsi.

SGR Servizi invita quindi i propri clienti a diffidare di questi soggetti e a verificare se al numero da cui si è stati contattati rispondono gli operatori di SGR Servizi. In caso contrario si consiglia di contattare la società al numero verde gratuito 800 900 147 o denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine per bloccarne l’attività fraudolenta.