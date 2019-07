Rimini, sul palco Rds il duo Benji & Fede

Rds porta in tutta Italia l’estate della Romagna. Ogni giorno da viale Vespucci diretta radiofonica, intrattenimento musicale con il djset di Claudio Guerrini, giochi e animazione.

Rds 100% Grandi Successi accompagna il divertimento su un palco che ospita un palinsesto ricco di attività firmate Rds, la radio che Visit Romagna ha individuato come partner per la sua estate: diretta radiofonica, intrattenimento musicale con il dj set di Claudio Guerrini ed esibizioni di artisti nazionali e internazionali.

Il calendario prevede tre performance live: oggi Benji & Fede (alle 19 alle 20), il 12 luglio il giovane cantautore Irama e il 14 luglio nella serata conclusiva dell’estate Rds a Rimini la cantautrice statunitense Lp.

Irama

Già dal 24 giugno i conduttori Rds in diverse fasce orarie hanno infiammato il popolo delle vacanze riminesi.

Dal 1° luglio è arrivata Melania Agrimano a condurre in diretta dalle 15 alle 19 insieme a Claudio Guerrini, mentre Roberta Lanfranchi ritornerà sul palco nella settimana dall’8 al 14 luglio. Valerio Scarponi e Chiara Di Pisa saranno i protagonisti del week-end, ogni sabato dalle 19 alle 22, mentre alla domenica dalle 17 alle 21 fino al 14 luglio.

E dal lunedì al giovedì dalle 22 alle 23 e venerdì dopo la diretta va in scena l’intrattenimento musicale del dj set di Claudio Guerrini.

L’estate della Romagna e di Rimini “va in onda” sulle frequenze di Rds 100% Grandi Successi che raggiunge e coinvolge i 5,7 milioni di ascoltatori giornalieri.



Il format è quello di successo “Music & Entertaiment” che accompagna la presenza di Rds ai grandi eventi, un mix di musica “100% Grandi Successi” dosato e guidato dai conduttori di Rds e dai suoi animatori, assieme a un palinsesto quotidiano di animazione e intrattenimento per il pubblico, che ogni giorno verrà coinvolto con giochi, gadget, playlist 100% Grandi Successi e dj set.