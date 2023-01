Rimini, Sigep 2023: si parte con un bagno di folla VIDEO

Il conto alla rovescia è terminato ed è finalmente “S-Day”, con un bagno di folla alla giornata inaugurale. Oggi ha aperto il Sigep 2023 e per l’ombelico del mondo del gelato artigianale e dell’arte del dolce, è un ritorno a casa sia nel format che sul calendario, dopo tre edizioni fortemente “ridisegnate” dalla pandemia.

Saranno migliaia gli addetti del settore e i semplici appassionati che fino a mercoledì varcheranno le porte dei vari padiglioni riminesi ma, sulla scorta dell’esperienza del triennio, il Sigep non si esaurirà in questi cinque giorni. «Una Fiera estesa» così la definisce Flavia Morelli, Group brand manager Ieg responsabile di Sigep, ma anche delle altre fiere legate all’alimentazione che si svolgono a Rimini, Vicenza e in altri quartieri.

Ci siamo, si apre il Sigep del ritorno alla normalità con operatori in arrivo da un’ottantina di Paesi: sensazioni?



«Dopo l’edizione straordinaria del 2020, quella full digital 2021 per tenere viva la community e quella rinviata a marzo nel 2022 comunque fondamentale per mantenere l’appuntamento, torna il grande Sigep nel suo habitat naturale: una fiera a tutto quartiere con operatori e aziende che si stanno organizzando in maniera splendida per presentare le loro novità a inizio anno come da tradizione. È emozionante vedere tutto questo fermento e, incrociando le dita, le premesse sono veramente buone».



L’evento ripropone la sua tradizionale organizzazione in un mix con qualche cambiamento legato alla pandemia. Come conviveranno?



«La dimensione digitale sviluppata durante il Covid completa, integra e rafforza la relazione fisica del business: tutti potranno infatti prepararsi attraverso una app ribattezzata Teo (The eating outhub) con cui si potrà scaricare il catalogo degli operatori presenti e dei prodotti lanciati, prendere visione degli eventi organizzati, muoversi fra i vari padiglioni seguendo la mappa e prendere anticipatamente appuntamento per gli eventi. Molti saranno fra l’altro anche in streaming e resteranno visibili nelle settimane successive per chi non è potuto venire a Rimini e per chi, pur presente, non ha potuto vedere tutto. Una serie di aspetti che rendono il Sigep 2023 una fiera estesa, con una visibilità per le aziende nel pre e poi nel post: questo è ciò che ha sdoganato la pandemia, accelerando un processo digitale che già avevamo intrapreso con convinzione e che riguarderà tutti gli appuntamenti. A partire da Beer and Food Attraction di febbraio, l’altro segmento del “fuori casa” dedicato invece al beverage legato al cibo per cui siamo già in fibrillazione».