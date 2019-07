Rimini, sfuggono all'alt: folle inseguimento poi la cattura

Sfuggono all’alt dei carabinieri e si rendono protagonisti di un folle inseguimento nella zona nord della città, lungo la statale, tra le frazioni di Viserba e Torre Pedrera. È accaduto nel pomeriggio e alla fine i militari dell’Arma sono riusciti a intercettarli e bloccarli. L’uomo alla guida, un nordafricano, rischia di finire in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I due occupanti sono stati accompagnati in caserma per capire che cosa avessero da nascondere.

