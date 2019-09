Rimini, sequestrate 10 tonnellate di miele per 100mila euro di valore

RIMINI. Sequestrato miele per centomila euro. Dieci tonnellate di prodotto delle api sono finite sotto sequestro da parte dei carabinieri del reparto Tutela Agroalimentare (RAC) di Parma. Nel mirino dei militari è finita una società di distribuzione in provincia di Rimini. Complessivamente sono state sequestrate 10 tonnellate di miele millefiori per un valore commerciale di 100.000 euro. Dal controllo è emerso che il prodotto, presumibilmente di provenienza extra UE, era privo degli elementi utili a rintracciarne la provenienza, pertanto non annoverabile nell’alveo del cosiddetto cibo sicuro.

