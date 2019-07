Rimini, scontro sulla statale: auto si rovescia, tre in ospedale

RIMINI. Momenti di paura oggi poco prima dell'ora di pranzo lungo via Flaminia a Rimini. Un'autogru e una Volkswagen golf si sono infatti scontrati lungo la Statale 16 per cause che sono in corso di accertamento. L'auto si è rovesciata.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i due mezzi e collaborato con il personale sanitario. I coinvolti nell'incidente, tre persone, sono state portate in ospedale per accertamenti.