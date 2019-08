Incidente in moto a Maiolo, muore 48enne di Cesena

MAIOLO. Tragedia pochi minuti prima delle 13 di oggi a Maiolo, dove un motociclista residente a Cesena ha perso la vita a 48 anni. In sella alla sua moto, una Ducati, in un tratto della Marecchiese compreso tra Ponte Messa e la località Santa Maria d'Antico di Maiolo, uscendo da una curva ha urtato contro dei cartelli stradali per poi terminare la corsa contro un albero. Inutili i tentativi di soccorso.