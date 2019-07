Rimini, salvo cane in bilico sul terrazzo al quarto piano di un hotel VIDEO

RIMINI. Pizza con suspance domenica sera al Tiky Taka di via Ortigara, a San Giuliano Mare. Erano all’incirca le 22.10 quando alcuni clienti del locale hanno notato, sul corrimano di un terrazzino al quarto piano dell’albergo confinante, un cane in precario equilibrio. L’animale, visibilmente impaurito, ha attirato l’attenzione di tutta la “piazza” del Tiky Taka che ha seguito con ansia l’evolversi della situazione.

Qualcuno ha avvisato immediatamente la reception dell’albergo che, però, non è riuscita a rintracciare i proprietari che molto probabilmente erano scesi per prendersi una boccata d’aria. A quel punto Loris Guidi, uno dei ragazzi del Tiky Taka ha preso coraggio, si è fatto consegnare un passepartout e ha raggiunto la camera. Poi, piano piano, per non fare spaventare il cane e fargli fare una mossa azzardata è riuscito a farlo scendere tra gli applausi della gente presente in pizzeria.