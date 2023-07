Rimini. Rubano le foto dell’hotel per truffare i clienti sul web

«Hanno rubato le foto dell’albergo dal sito, le hanno inserite in un portale senza il nostro permesso, e ora aspettano che qualche turista abbocchi e prenoti». E’ la denuncia lanciata dall’hotel Austria, 2 stelle di Rivazzurra, «che abbiamo già comunicato alla Polizia postale e che, all’inizio della prossima settimana, andremo a formalizzare in Questura».

L’allerta

Sottolinea la responsabile: «Ieri (martedì, ndr), nel verificare col portale di prenotazioni, del quale siamo clienti abituali, le nuove foto che abbiamo allegato, ci siamo accorti, navigando in internet, che il nostro hotel era stato inserito in un altro portale. Senza che noi ne sapessimo nulla».

E con tanto di immagini ad arricchire l’offerta turistica. «Certo – conferma ancora Marzia, la direttrice dell’albergo Austria -. Peraltro le stesse identiche foto presenti nel portale di prenotazione ufficiale. Probabilmente le hanno prelevate da lì. In una sorta di copia e incolla. Per questo abbiamo allertato la polizia postale e martedì abbiamo un appuntamento con gli ispettori per presentare l’esposto».

Fate attenzione

La classica storia che si ripete ad ogni inizio estate. E che la Polizia postale conosce molto bene, visto che ogni anno riceve segnalazioni o denunce da gestori di alberghi riminesi. «Non sappiamo se anche altre strutture ricettive siano state coinvolte – continua la direttrice -, ma magari la nostra segnalazione potrà servire a mettere in guardia i colleghi e spingerli a prestare massima attenzione a quello che circola nel web. E soprattutto i turisti a non prenotare col primo sito che incontrano. Ma, magari, fare prima una verifica».

E l’avvertimento, che sa tanto di allarme, arriva da una persona che da tempo lavora nel settore delle vacanze. «Gestiamo l’Austria dal 2020 – avverte Marzia – e siamo nel campo alberghiero da oltre un decennio, per cui sappiamo di cosa parliamo».

Il Capodanno d’estate

Inevitabile, a questo punto, non affrontare la questione prenotazioni e stagione balneare. In vista anche del weekend della Notte rosa, il Capodanno dell’estate che da venerdì a domenica ospiterà centinaia e centinaia di eventi no stop lungo tutta la Riviera, dai Lidi Ferraresi fino ai confini con le Marche, in particolare nel Riminese. E che, dal 2006, anno di partenza, fa sempre registrare il tutto esaurito negli hotel.

Commenta la direttrice dell’Austria. «Ad oggi siamo al 70% della copertura camere, diciamo che le prenotazioni per la Notte Rosa stanno procedendo un pochino a rilento, anche se va detto ci sono sempre quelli che prenotano sotto data. Comunque, rispetto allo scorso anno possiamo parlare di un 20% in meno».

Col grosso delle prenotazioni effettuato, però, dagli italiani. «La Riviera riminese è da sempre la mèta preferita delle vacanze degli italiani – conclude Marzia -. Ma, dopo le cancellazioni di giugno, stanno tornando, pian pianino, anche i vacanzieri dalla Germania. Abbiamo, infatti, un paio di gruppi di ragazzi tedeschi giunti proprio per la Notte Rosa. Che lasciano ben sperare per luglio e, soprattutto, agosto».