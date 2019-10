Rimini. Rock, il nuovo treno regionale ferma in Fiera

RIMINI. Debutta a RiminiFiera Rock, il nuovo treno regionale a doppio piano di Trenitalia, in servizio dalla fine di maggio in Emilia-Romagna. L’occasione è il Ttg Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, in programma nel quartiere fieristico di Rimini da oggi all’11 ottobre. Grazie a un accordo fra Italian Exhibition Group e Trenitalia - Official Carrier - ogni giorno saranno 28 i treni - 24 regionali e 4 Frecce - che fermeranno nella stazione ferroviaria a servizio del quartiere fieristico di Rimini, garantendo un comodo e veloce collegamento con Bologna e le città sull’asse della via Emilia, a Nord e con la costa adriatica, a Sud. Sarà così possibile arrivare al Ttg Travel Experience nel più totale rispetto dell’ambiente, lasciando auto e moto in garage, con tempi e costi vantaggiosi e in totale sicurezza. Un ulteriore servizio realizzato per andare incontro alle esigenze delle persone che ogni giorno scelgono il treno per i propri spostamenti.

