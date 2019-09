Rimini. Riqualificazione del cimitero di Sant’Aquilina

RIMINI. Consolidamento della parte storica e consolidamento del muro di cinta, resi possibili dopo aver effettuato il necessario drenaggio del terreno. Queste le opere per la riqualificazione del cimitero di Santa Aquilina per cui la Giunta del Comune di Rimini ha approvato lo stanziamento di 140 mila euro. Si tratta di un intervento di aggiornamento, che segue un primo lotto di lavori già realizzati, e in particolare riguarda la parte storica del cimitero di Sant’Aquilina che necessita di rinforzi sui muri di cinta e nella parte più vecchia del cimitero, sensibili al movimento ciclico del terreno sottostante. Interventi che seguono il drenaggio del terreno su cui sono situate. Interventi che aggiornano quelli già compresi nella programmazione triennale dei lavori pubblici 16-18 e riguardanti i cimiteri del forese di Santa Giustina e Sant’Aquilina per cui, complessivamente, sono state impegnate risorse per circa 350 mila euro.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: