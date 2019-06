Rimini ringrazia il senegalese che ha evitato lo stupro di due turiste

RIMINI. Ha sventato un tentativo di stupro in spiaggia a Rimini ai danni di due turiste tedesche due sere fa. Si tratta di un giovane senegalese residente a Bergamo e ospite di un parente che vive nel Cesenate, che prima è intervenuto direttamente facendo desistere l’aggressore e poi ha collaborato con le forze dell'ordine per il suo riconoscimento.

E a loro l’Amministrazione ha rivolto un plauso.

"Voglio ringraziare pubblicamente le persone che hanno consentito l'altra notte di sventare un'aggressione in spiaggia nei confronti di due ragazze straniere", afferma l'assessore alla Polizia municipale, Jamil Sadegholvaad. "Innanzitutto – aggiunge - il giovane accorso alle grida delle donne, intervenendo direttamente per difenderle, e quindi consentendo il riconoscimento successivo del potenziale aggressore". Si tratta di "un atto coraggioso, davvero di grande valore civico, che va meritevolmente rimarcato per l'alto senso di altruismo e responsabilità". Sadegholvaad ringrazia anche i Carabinieri che "sono intervenuti immediatamente sul posto, soccorrendo le due ragazze e consegnando alla giustizia quello che pare essere il responsabile". Proprio la spiaggia di Rimini, nell'estate del 2017 era stata teatro dello stupro di una turista e delle botte al suo amico da parte di quattro giovani stranieri che poi avevano usato violenza anche sulla strada a danno di una transessuale peruviana. I quattro, dei quali tre minorenni, sono poi stati presi e condannati.