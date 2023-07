Rimini. Rapina a mano armata all’Eurospin, caccia ai banditi

Rapina a mano armata all’Eurospin sulla statale Adriatica. Intorno alle 19.30 di mercoledì due uomini col volto mascherato sono entrati nel supermercato in fase di chiusura puntando una pistola, rivelatasi poi giocattolo, contro uno dei cassieri. Immediatamente è dilagato il panico, i lavoratori hanno subito agito cercando di mettere al sicuro i clienti davanti ai cui occhi increduli stava andando in scena una rapina. Con sangue freddo e coraggio, i lavoratori dell’Eurospin hanno accompagnato i pochi avventori presenti in orario di chiusura dentro il magazzino. Ora è caccia ai banditi.