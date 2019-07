Rimini, pullman a fuoco in autostrada

Ancora una disavventura per un gruppo di turisti della Repubblica Ceca in transito i n A14. All'1 di questa notte il loro pullman, mentre viaggiava in corsia sud, giunto al km 129 ha preso fuoco. Le fiamme divampate dal motore hanno rapidamente attaccato la cabina ma tutti i 54 turisti ed i due autisti sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato fin oltre le 4 per domare il rogo. La corsia sud e stata chiusa al traffico per due ore per poi riprendere su una sola corsia. Turisti e autisti hanno raggiunto l'area di servizio Montefeltro con un bus messo a disposizione da Start Romagna

