Rimini. Prosa al Galli: dal 29 settembre la prevendita dei biglietti

RIMINI. Da Umberto Orsini a Lino Guanciale, da Falstaff e Churchill: si alzerà il 30 ottobre il sipario sulla seconda stagione di prosa del nuovo Teatro Galli, un percorso tra grandi classici della letteratura, nuove produzioni e testi contemporanei. Sabato 28 settembre scatta la prevendita per gli spettacoli della prima parte del cartellone: i biglietti per gli appuntamenti di ottobre, novembre, dicembre e gennaio (turni ABC e turno D, e spettacoli fuori abbonamento) saranno in vendita alla biglietteria del Teatro dalle ore 10 alle ore 14. Alle 9.30 saranno distribuiti i tagliandi numerati per regolamentare l’ordine della fila e ogni persona potrà acquistare un massimo di due biglietti per ogni spettacolo. Alle 12 invece si aprirà la vendita on line attraverso il canale Siticket accessibile dal sito del teatro (www.teatrogalli.it, sezione biglietteria on line). Solo in biglietteria sarà invece possibile acquistare il carnet Formula Tre, valido per tre spettacoli diversi a scelta nei turni ABC e D, con posti assegnati nei palchi laterali (prime e seconde file) o in alcuni palchi centrali (seconde file). Orari biglietteria: da martedì a sabato dalle 10 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30, chiuso domenica e lunedì (salvo nei giorni di spettacolo). Contatti: tel 0541.793811, email: biglietteriateatro@comune.rimini.it. Dal sito www.teatrogalli.it è possibile accedere alla Biglietteria on line per acquistare i biglietti pagandoli tramite carta di credito o Paypal.

