Rimini, poliziotto dichiara il falso per non pagare la multa

Falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale; falso ideologico; calunnia aggravata. È la lunga lista di imputazioni cui è da aggiungere anche quella d’aver tratto in errore un pubblico ufficiale, da cui il prossimo 15 febbraio dovrà difendersi davanti al tribunale di Rimini un vice ispettore in forza ad una specialità della Questura di Rimini. Una sfilza di accuse legate ad atti che l’agente avrebbe compiuto per evitare di pagare una multa per una normale infrazione al Codice della strada.



La genesi



Era il 26 marzo del 2020 quando al volante del suo potente Suv, il vice ispettore ha sorpassato una lunga colonna di auto in fila sull’Adriatica. Manovra vietata dalla linea continua disegnata sull’asfalto. Tra gli automobilisti in attesa di riprendere la marcia, c’era anche una pattuglia del 117 della Guardia di finanza. Troppo evidente l’infrazione per non fermare il conducente del Suv che veniva raggiunto ed affiancato. Dopo un un breve scambio di parole, entrambi i veicoli avevano poi ripreso la marcia. Sempre fermo nella medesima colonna, c’era però anche un funzionario della Questura che, una volta rientrato in sede, ha chiesto ad un superiore di informarsi dalla pattuglia delle Fiamme gialle per quale motivo non avessero contestato l’infrazione. La risposta fu molto semplice: dopo aver mostrato il distintivo, il conducente aveva detto che era un poliziotto e andava di fretta perché doveva entrare in servizio. Cosa non abbia convinto i funzionari di piazzale Bornaccini, alle prese con ben altri problemi come la pandemia, ufficialmente non è dato saperlo. Quella risposta, però, non piacque. Fu così fatto un rapido controllo e venne scoperto che in quei giorni il vice ispettore non lavorava perché in ferie. Informata la Finanza degli sviluppi, la contravvenzione veniva regolarmente contestata. Tutto finito? Niente affatto. Il 30 aprile il vice ispettore apponeva la firma ad una relazione di servizio dove forniva una ricostruzione diametralmente opposta a quella data dai militari delle Fiamme gialle.

Ovvero che non aveva mostrato nessun distintivo di riconoscimento, di aver scambiato semplici saluti e qualche accenno sul lavoro. Di non aver mai detto di essere in servizio perché quella mattina stava andando a casa del figlio che doveva accompagnare ad una visita ortopedica. Dichiarazioni che hanno fatto scattare l’accusa di falso ideologico e di calunnia aggravata nei confronti dei finanzieri: così come ricostruita dal vice ispettore i due militari rischiavano l’incriminazione per falso e omissione di atti d’ufficio. L’indagato è difeso di fiducia dall’avvocato Marco Ditroia, mentre i finanzieri chiederanno di potersi costituire parti civili con l’avvocato Stefano Caroli.