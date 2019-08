Rimini plastic free. Ma al mare mancano i bidoni dell'organico

RIMINI. L’addio a bicchieri e cannucce di plastica monouso in spiaggia è ormai storia. Quello che ancora c’è da fare, invece, è la predisposizione degli strumenti appositi per il corretto conferimento di questa tipologia di rifiuto. Non essendo fatte di materiali plastici, ma di fibre naturali come il mais, le “nuove” stoviglie devono infatti essere gettate nel cassonetto dell’organico. Peccato che, a parte rare eccezioni, negli stabilimenti balneari del litorale riminese i bidoni per questa raccolta siano assenti.

