Rimini, perseguita e minaccia la ex: «Parlerà l’acido»

«Tu pensi che io sono solo chiacchiere? Allora parlerà l’acido. Ti rovino la vita, tutto tornerà, tutto, a costo di marcire in galera».

Sono alcune delle minacce, accompagnate per mesi di offese e contumelie di ogni genere indirizzate alla ex fidanzata, che un cameriere ha rivolto attraverso dei messaggi telefonici, su internet e a voce alla donna. Lei, alla fine, spaventata per le possibili conseguenze della rabbia irrazionale del giovane si è rivolta alle forze dell’ordine. Nel giro di pochi giorni il ragazzo, che ha ventisei anni, si è visto dapprima recapitare un divieto di avvicinamento alla ex e poi la richiesta di giudizio immediato.



