Rimini, per salvare il matrimonio denuncia l'ex amante per stalking

RIMINI. Denuncia falsamente l’ex amante, studentessa universitaria a Bologna, per stalking per salvare il matrimonio dopo che a causa di un profumo regalato, una fragranza molto particolare acquistata nello stesso negozio frequentato dalla moglie, la consorte aveva scoperto la relazione clandestina. L'uomo, un 50enne professionista riminese, rischia ora l’incriminazione per calunnia.

