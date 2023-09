Rimini. Nuove minacce al marito dell’ex amante: secondo arresto per il demolitore d’auto

La prima cosa che ha fatto uscito di galera lo scorso 9 agosto, è stato ripresentarsi sotto casa dell’ex amante e chiedere 3mila euro per i danni subiti dalla sua vettura qualche mese prima al momento del suo arresto quando, in realtà, con una mazza per le demolizioni, aveva invece distrutto la macchina dell’ex amante, sposata e mamma di due bambini che da tempo gli aveva detto di non voler avere più niente a che fare con lui. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il marito colpevole d’aver perdonato la moglie ed evitato di sfasciare la famiglia, si è precipitato dai carabinieri per raccontare l’incubo che stava vivendo già dall’anno precedente. Per filo e per segno le continue minacce, gli atteggiamenti di sfida rivoltigli da più di un anno dall’ex amante originario di un piccolo centro della Sicilia. Oltre ai continui inviti ad un “faccia a faccia”, più volte gli avrebbe promesso di ammazzarlo. Minaccia messa anche nero su bianco in un messaggio WhatsApp inviato all’ex amante «oggi gli sparo, oggi gli sparo» tra le prove in possesso degli investigatori dell’Arma. Alla luce di questa integrazione di denuncia il pm Luca Bertuzzi ha chiesto e ottenuto dal Gip Vinicio Cantarini un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita giovedì scorso.

La genesi

I guai per l’amante abbandonato sono platealmente deflagrati il 24 aprile scorso. Il 39enne già conosciuto dalle forze dell’ordine tanto da essere stato ammonito sette giorni prima dal questore e poi colpito dal divieto d’avvicinamento alla donna e alla sua famiglia, si è nuovamente ripresentato sotto l’abitazione di Riccione in cui l’ex amante vive insieme al marito, portando con sé un grosso martello da demolizioni. Pretendeva di incontrare la ex e quando la richiesta gli è stata negata non ci ha più visto. Ha iniziato a colpire i finestrini dell’auto della coppia parcheggiata in strada e poi tutta la carrozzeria, cofano, parabrezza e specchietto compresi, riducendo la macchina a un ammasso di rottami. Talmente violente le botte con cui ha sfasciato l’auto da procurarsi diverse ferite alle mani, che hanno macchiato del suo stesso sangue il martello usato per la demolizione.

Terminata la distruzione, il siciliano ha poi cercato di dare dimostrazione pratica di come intendeva “sistemare i conti” con il rivale e non solo con la sua automobile. A impedire che le invettive si tramutassero in un’aggressione vera e propria è stata prima la presenza della donna che si è frapposta tra i due uomini, impedendo lo scontro “fisico” e poi l’arrivo dei carabinieri.